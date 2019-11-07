AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACI ÖĞRENCİYİ EZDİ (1)
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AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:08 Kaynak: DHA
AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi.
Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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