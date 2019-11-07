AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACI ÖĞRENCİYİ EZDİ (2)
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AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:25 Kaynak: DHA
AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu tüm müdahalelere hayatını kaybetti.
Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir kız öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2. sınıf öğrencisi soyadı öğrenilemeyen Eylül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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