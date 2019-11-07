Son Dakika Haberleri: AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACI ÖĞRENCİYİ EZDİ (3)
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACI ÖĞRENCİYİ EZDİ (3)

AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACI ÖĞRENCİYİ EZDİ (3)

7 saat önce

AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi.

AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACI ÖĞRENCİYİ EZDİ (3), System.String[]

AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir kız öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Cep telefonu görüntüsü

-Kazanın ardından yaşanan panik

-Yerdeki yaralı öğrenci


Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:40 Kaynak: DHA
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Okul bahçesinde korkunç olay: Servis aracının ezdiği 8 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
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