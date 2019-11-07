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Son Dakika Güncel AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

7 saat önce

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDE SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

*Okulda eğitime 1 gün ara verildi

Ersan SAN - İstanbul DHA -

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okula gelen polis ekipleri okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Servis şoförü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Cep telefonu görüntüsü

-Kazanın ardından yaşanan panik

-Yerdeki yaralı öğrenci


Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:05 Kaynak: DHA
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