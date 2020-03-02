Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne... - Son Dakika

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Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne...
6 saat önce
Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne ilişkin davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti servis aracı şoförünün 5 yıl hapis ile cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL
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