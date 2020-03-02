Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne... - Son Dakika

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne...

6 saat önce

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne ilişkin davada karar çıktı.

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne..., System.String[]

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden minik Eylül'ün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti servis aracı şoförünün 5 yıl hapis ile cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Avcılar, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
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