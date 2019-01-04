Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı

Avcılar'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı

1 saat önce

Avcılar'daki bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci göğsünden bıçaklandı.

Avcılar'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı, System.String[]


Avcılar'daki bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci göğsünden bıçaklandı.

Yeşilkent Mahallesi, Okul Caddesi üzerinden bulunan orta okulda saat 11.45'te 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı. Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü. İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Muhammed D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polisin soruşturması sürerken, hastanede tedavi altına alınan öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, Muhammed D.'yi bıçakladığı öne sürülen Mücahit İ. ile birlikte babasını da gözaltına aldı. 

Görüntü dökümü:

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-Okulun görüntüsü

-Polis aracının okuldan çıkması

-Bir veli ile röp

-Okulun tabelası

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:30 Kaynak: DHA

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