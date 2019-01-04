Avcılar'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı

AVCILAR'daki bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci göğsünden bıçaklandı.

AVCILAR'daki bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci göğsünden bıçaklandı.



Yeşilkent Mahallesi, Okul Caddesi üzerinden bulunan orta okulda saat 11.45'te 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı. Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü. İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Muhammed D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polisin soruşturması sürerken, hastanede tedavi altına alınan öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, Muhammed D.'yi bıçakladığı öne sürülen Mücahit İ. ile birlikte babasını da gözaltına aldı. - İstanbul

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