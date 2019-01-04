Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı

Avcılar'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı

1 saat önce

AVCILAR'daki bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci göğsünden bıçaklandı.

Avcılar'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı, System.String[]
AVCILAR'daki bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci göğsünden bıçaklandı.

Yeşilkent Mahallesi, Okul Caddesi üzerinden bulunan orta okulda saat 11.45'te 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı. Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü. İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Muhammed D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polisin soruşturması sürerken, hastanede tedavi altına alınan öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, Muhammed D.'yi bıçakladığı öne sürülen Mücahit İ. ile birlikte babasını da gözaltına aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:45 Kaynak: DHA

Yeşilkent Mahallesi, kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı Son Dakika! İran, Atlas Okyanusu'nun Amerika Kıyılarına Savaş Gemileri Göndereceğini Duyurdu

Yaban Hayvanlarını Beslemek İçin Ormana Giden Vatandaş, Kalp Krizinden Öldü Sağlık Bakanlığına 6 bin 409 Personel Alımı İçin Bugün Son Gün
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:13:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]