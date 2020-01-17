Avcılar'da okulda servisin çarpmasıyla ölen minik Eylül'ülün babası:

Kasım ayında okul bahçesinde servis aracının çarpmasıyla hayatını kaybeden minik Eylül'ün ailesinde buruk karne günü yaşandı. Eylül'ün babası Cahit Mirzaoğlu, "Eylül'ün karnesi geldi, Eylül gelmedi" dedi. Eylül'ün öğretmeni tarafından ailesine teslim edilen karnede yazılan öğretmen düşünceleri ise görenleri duygulandırdı.



Olay, 7 Kasım'da Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde yaşanmıştı. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, okulun bahçesine giren servisin kendisine çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Minik Eylül'ün ailesinde bugün buruk karne günü yaşandı.



Olayla ilgili servis şoförü Hüseyin Y. hakkında geçen hafta hazırlanan iddianamede 'taksirli ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis istenmesi ise aileyi üzdü. Olayla ilgili konuşan baba Cahit Mirzaoğlu, karne gününde yaşadığı acıyı dile getirerek, "Eylül'ün karnesi geldi, Eylül gelmedi. Allah hiçbir anne ve babaya böyle bir acı göstermesin. Hiç aklımıza gelmeyen bir şey okulun bahçesi, en güvenilir yer olması gerekirken Eylül'ün cenazesi geliyor. İddianame hazırlanıyor şoför 2 ile 6 yıl arasında yargılanacak. Burada ölüm var burada cinayet var. Okulun bahçesinde olması kaza değil hiç kimse kaza olarak görmesin. Burada çok büyük ihmal var. Okulun ihmali okul yönetiminin ihmali var servis şoförünün ihmali var bu çok büyük hata zinciri. Ben sayın Cumhurbaşkanımdan Milli Eğitim Bakanı'ndan rica ediyorum hak edenler kanunlar önünde cezasını alsın. Eylül geri gelmeyecek ama bir nebze de olsa en azından vicdan rahatlatılsın" dedi.



Eylül'ün karnesinde öğretmeninden duygulu sözler



Minik Eylül'ün karnesi ise öğretmenleri tarafından evine getirildi. Karnesinde tüm notları pekiyi olan Eylül'e öğretmeni tarafından not yazıldı. Notta, "Meleğim güzel kızım, seni çok seviyorum. Her daim kalbimde olacaksın, seni unutmayacağım" yazılı duygu dolu sözler yer aldı. - İSTANBUL