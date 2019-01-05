Avcılar'da Okuldaki Bıçaklamaya 2 Tutuklama

Haber: Müslim SARIYAR - İstanbul DHA Avcılar'da okulda çıkan kavgada Muhammed D. (14)'yi bıçaklayan Mücahit İ. ile babası tutuklandı.

Haber: Müslim SARIYAR - İstanbul DHA Avcılar'da okulda çıkan kavgada Muhammed D. (14)'yi bıçaklayan Mücahit İ. ile babası tutuklandı.



Yeşilkent Mahallesi, Okul Caddesi üzerinden bulunan orta okulda dün saat 11.45'te 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı. Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü. İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Muhammed D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Muhammed D., ve babası emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babanın "Okulda seni döveni bıçaklayabilirsin" diyerek oğlunu azmettirdiği öne sürüldü.

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