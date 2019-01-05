Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Okuldaki Bıçaklamaya 2 Tutuklama

Avcılar'da Okuldaki Bıçaklamaya 2 Tutuklama

1 saat önce

Müslim SARIYAR - İstanbul DHA - AVCILAR'da okulda çıkan kavgada Muhammed D. (14)'yi bıçaklayan Mücahit İ. ile babası Ahmet İ. tutuklandı.

Avcılar'da Okuldaki Bıçaklamaya 2 Tutuklama, System.String[]
Müslim SARIYAR - İstanbul DHA - AVCILAR'da okulda çıkan kavgada Muhammed D. (14)'yi bıçaklayan Mücahit İ. ile babası Ahmet İ. tutuklandı.

Yeşilkent Mahallesi, Okul Caddesi üzerinden bulunan orta okulda dün saat 11.45'te 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı. Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü. İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Muhammed D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Olaydan sonra Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Muhammed D., ve babası Ahmet İ.  emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babanın "Okulda seni döveni bıçaklayabilirsin" diyerek oğlunu azmettirdiği öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:00 Kaynak: DHA

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