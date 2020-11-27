Avcılar'da ölü bebeği çöpe bırakan kadın yakalandı; O anlar kamerada - Son Dakika

Avcılar'da ölü bebeği çöpe bırakan kadın yakalandı; O anlar kamerada
27.11.2020 12:03
AVCILAR'da çöp konteynerine yeni doğmuş ölü bebeği bırakan Gurbet Y. gözaltına alındı.
AVCILAR'da çöp konteynerine yeni doğmuş ölü bebeği bırakan Gurbet Y. gözaltına alındı. Şüpheli kadının çöp konteynerine doğru yürüdüğü anlar kameralara yansıdı. Avcılar
, Gümüşpala
Mahallesi Şehit Jandarma
Er. A. Kürşat Keklik Sokak'ta dün çöp konteynerinde yeni doğmuş ölü bir bebek bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliğine bağlı ekipler, ölü bebeği konteynere bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayla ilgili Gurbet Y. isimli kadını yakaladı. Gözaltına alınan kadın, Gayrettepe
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin ifade verme işlemleri devam ederken, Gurbet Y.'nin çöp konteynerine doğru elinde büyük beyaz bir poşetle yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- İstanbul
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