AVCILAR'DA ONARIM SIRASINDA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA ONARIM SIRASINDA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

25.05.2022 23:11

AVCILAR'da aktığı için onarılmak istenen çatıda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü.

AVCILAR'da aktığı için onarılmak istenen çatıda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü.

Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'taki 4 katlı binanın üst katında oturan Mustafa Kaya, kış ve bahar aylarında yağışların ardından sürekli akan çatıda onarım yapılmasına karar verdi. Usta onarım yaparken saat 19.00 sıralarında çatı ile çatı arasındaki bölümde bilinmeyen nedenle başlayan yangın giderek büyüdü. Binadan yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Sevk edilen ekipler, çatıdaki yangına müdahale ederek alt katlara ve çevredeki binalara sıçramasını önledi. Çatıda büyük hasar oluştu. Mustafa Kaya, gün boyu çalışan ustayı metrobüs durağına bıraktığı sırada kendisine gelen telefon üzerine döndüğünü, çatı arasındaki bölmede tüpler bulunduğunu söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AVCILAR'DA ONARIM SIRASINDA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
AVCILAR'DA ONARIM SIRASINDA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
AVCILAR'DA ONARIM SIRASINDA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
AVCILAR'DA ONARIM SIRASINDA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

YORUMLAR
500
Çatalca'da palet yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü Çatalca'da palet yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü Ege Üniversitesi Hastanesi mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü Ege Üniversitesi Hastanesi mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi, Mustafa Kaya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ONARIM SIRASINDA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika


Son Dakika
23:08 Cumhurbaşkanlığı'nda kritik kripto para toplantısı! 4 ana başlıkta düzenlemeler yolda
23:07 Ebrar Karakurt "Hazır mısınız" diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı
22:43 Karar meclisten geçti! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uzatıldı
22:04 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum
22:03 Fenerbahçelileri çıldırtacak iddia! Ezeli rakip Ozan Tufan'a transfer için mesaj gönderdi
21:36 Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
21:34 22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 23:19:10. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA ONARIM SIRASINDA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement