Avcılar'da önce kaza yapıp sonra polise ateş açan şüpheliler kamerada - Son Dakika

AVCILAR'da polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Araçtan inen biri pompalı tüfekli, diğeri tabancalı iki kişi polise ateş etmek istedi. Yabancı uyruklu bir şüpheli yakalanırken, biri yaralı 4 şüpheli kaçtı. Şüphelilerden biri vurularak etkisiz hale getirilirken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'DUR' İHTARINA UYMADILAR

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi yaparken, Amasyalılar Caddesi üzerinde şüphelendikleri Tekirdağ plakalı araç için 'dur' ikazında bulundu. Ancak, araçta bulunanlar ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polisin kovaladığı otomobil için takviye ekip istendi. Takip sırasında şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Amasyalılar Caddesi ile G-520 Sokak üzerinde kaza yaptı. Aracın sol arka kapısından elinde pompalı tüfek ulunan bir kişi, silahı polislere doğrulttu. Bunun üzerine ekipler havaya uyarı amaçlı ateş açtı. İkazı almayarak silahı polislere doğrultan şüpheli, ateş edemeden bacağından vuruldu. Bu sırada aracın ön sol kapısından inen bir başka kişi de elindeki tabancayı polislere doğrulttu. Polislerin ateşi sürdürmesi üzerine araçta bulunanlar yaya olarak kaçmaya başladı. Bir şüpheli yakalanırken, 1'i yaralı 4 kişi ise kaçtı.

POMPALI TÜFEK VE KAN İZLEDİ

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri sokak ve çevredeki sokaklarda arama-tarama operasyonu başlatırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ve kaza yaptıkları aracın arka tarafından iki dolu kartuş ele geçirildi. Ayrıca kaçan yaralı kişiye ait olduğu değerlendirilen kan izleri bulundu. Kaçan 4 kişiyi bulmak için çalışmalar sürdürülürken şüphelilerin bindiği aracın tescil kaydının bulunmadığı, üzerindeki plakanın sahte olduğu tespit edildi. Aracın, şase numarasının sorgulanması sonucu bunun İstanbul'daki oto kiralama şirketine ait bir otomobil olduğu, geçen Temmuz ayının sonlarında Fas uyruklu bir kadın tarafından kiralandığı, son olarak Şanlıurfa'da bundan sinyal aldığı tespit edildi. Otomobil ile ilgili inceleme sürdürülürken yakalanan yabancı uyruklu 29 yaşındaki kişinin sorgusunun sürdürüldüğü kaydedildi.

- İstanbul