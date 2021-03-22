AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM... - Son Dakika

AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...

22.03.2021 12:02

MARMARA Bölgesi'ni vuran 1999 Gölcük Depremi'nden etkilenerek Avcılar'da orta hasarlı olduğu belirlenen 281 binanın güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüm sürecine girmesi için 21 yıl sonra başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

MARMARA Bölgesi'ni vuran 1999 Gölcük Depremi'nden etkilenerek Avcılar'da orta hasarlı olduğu belirlenen 281 binanın güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüm sürecine girmesi için 21 yıl sonra başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Henüz güçlendirildiği belgelenemeyen veya kentsel dönüşüm sürecine girmeyen son 115 binanın tahliye edilmesi için doğalgaz, elektrik ve suları kesildi

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklükteki deprem ardından 3 Mart 2020 tarihinde Gölcük depremi sırasında Avcılar'da orta hasar gördükleri belirlenen 281 binanın durumu gündeme geldi. İstanbul Valiliği, AFAD İl Müdürlüğü aracılığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, mega kentteki 39 ilçe kaymakamlığı ile belediye başkanlığına ayrıca gereği yapılması için güvenlik birimlerine '1999 Marmara Depremi Orta Hasarlı Yapılar' konulu yazı gönderdi. Yazıda 22 yıl önceki depremde 'Orta hasarlı' olarak tespit edilen yapıların listesi de eklenirken güçlendirme kredisi kullanan ve dosyaları müdürlükte mevcut olan veya hiç başvurusu bulunmayan ve halen orta hasarlı görülen binalara ait güçlendirme ruhsatı, proje gibi belgelerinin incelenmesi, güçlendirilmiş ve yapı kullanma izni olanların tespit edilmesi istendi. Güçlendirmesi tamamlanmamış binalarda bu çalışmanın 3 ay içerisinde tamamlanması, bunun gerçekleştirilmediği yapıların süre bitimi ardından yıkım işlemlerinin başlatılması gerektiği vurgulandı. Valiliğin gönderdiği 485 binaya ilişkin listede hafif hasarlıların çıkarılması üzerine kalan orta hasarlı 351 bina ile ilgili çalışma yapıldı. Bu liste daha sonra ikinci kez güncellenirken 1999 Gölcük Depremi'nde Avcılar'da orta hasarlı 281 bina olduğu görüldü. Bina sakinlerine tebligat yapılırken, güçlendirme çalışması için tanınan 3 aylık süre, yetersiz olduğu göz önüne alınarak uzatıldı. Koronavirüs ile mücadelenin de etkilediği çalışmalarda 1 yıl sonra sona gelindi.

281 BİNADAN 115'İ KALDI

Orta hasarlı olan birçok binada oturanlar 1999 depreminden sonra borçlanarak güçlendirme yaptıklarını ancak, bunu o dönem belediyeye bildirmediklerini kabul ederken, kış mevsiminde gidecek yerleri olmadığını, evlerini terk etmek istemediklerini bildirdi. Bazı bina sakinleri de kentsel dönüşüm için ekonomik güçlerinin bulunmadığını bildirerek komşuları ile anlaşamadı. Kısa süre önce İstanbul Valiliği'nde yapılan değerlendirme ardından 22 yıl önce orta hasar gören binalarda güçlendirme çalışmasının tamamlanması veya kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılarak yıktırılması için çalışmanın hızlandırılması kararlaştırıldı. Valilik bu binalarda en kısa sürede nüfus ve eşyadan tahliye işlemine ağırlık verilmesi istemiyle Avcılar'daki yerel yöneticilere ve altyapı hizmetleri veren kuruluşlara bir yazı daha gönderildi. Orta hasarlı olduğu belirtilen 281 binadan çok küçük bölümünün güçlendirme çalışmasına yöneldiği, önemli bölümünün 'Kentsel dönüşüme' yöneldiği belirtildi. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de henüz güçlendirilmemiş veya kentsel dönüşüm süreci başlatılamamış binalarda oturanları bir kez daha uyardı. Kayıtlara göre orta hasarlı görünen 281 binadan kalan 115'inin altyapı hizmetlerini kesmek için zabıta ve gerektiğinde polis desteği ile İGDAŞ doğalgazı, BEDAŞ elektriği, İSKİ ise sularını kesmeyi hızlandırdı.

EKİPLERDEN ORTAK KESME ÇALIŞMASI

Son olarak Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki 4 ve Reşitpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı iki binanın altyapı hizmetleri bina sakinlerinin itirazına rağmen kesildi. Reşitpaşa Caddesi'ndeki Kardeşler Apartmanı'ndaki son iki aile de susuz, elektriksiz ve doğalgazsız kalınca evlerini boşalttı. Bu binada kentsel dönüşüm çalışması için girişim başlatılırken müteahhit firma sahibi Kenan Demir, 'Bu bina 1999 depreminde hasar görmüş. Bina sakinleri bunun güçlendirmesini belediyeye bildirmemiş. Altyapı hizmetleri kesilince tamamen boşaltıldı. Müteahhit olarak anlaşabilirsek bu binayı kentsel dönüşüm kapsamında yenileyeceğiz" dedi.

AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...
AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...
AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...
AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...
AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...
AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...
AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...
AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...
AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...
AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...
AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...
AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM...

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ORTA HASARLI 281 BİNADAN SON 115'İ İÇİN SON DÖNEM... - Son Dakika


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