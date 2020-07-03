Avcılar'da orta hasarlı 351 bina için tahliye kararı - Son Dakika

Avcılar'da orta hasarlı 351 bina için tahliye kararı

Avcılar'da orta hasarlı 351 bina için tahliye kararı Avcılar'da 1999 Marmara Depremi'nde orta hasar kaydı olduğu tespit edilen 351 bina hakkında tahliye kararı alındı.

Avcılar'da orta hasarlı 351 bina için tahliye kararı

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İSTANBUL - Avcılar'da 1999 Marmara Depremi'nde orta hasar kaydı olduğu tespit edilen 351 bina hakkında tahliye kararı alındı. Karar hakkında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, hasarlı dairelerde oturan vatandaşların dönüşüm, yenileme ve güçlendirme konusunda yanlarında olacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avcılar'da bulunan 351 orta hasarlı bina için acilen tahliye ve yıkım kararının alınmasını istedi. Avcılar Belediyesi'ne iletilen yazıda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında "351 orta hasarlı bina için acilen tahliye edilerek yıkım kararı alınması" belirtildi. Bunun üzerine Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 351 binadan 3 ay içerisinde güçlendirmesini tamamlamayan binaların yıkılması için tebligat çıkarttı.

" Dönüşüm, yenilenme ve güçlendirme için vatandaşlarımızın yanındayız"

Olası depremlerde Avcılarlıların canlarını koruyacak binaların önemli olduğunu söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "351 yapı 1999 Marmara depreminde orta hasar alan yapılardır. Bu yapıların tahliye edilmesi veya 3 ay içerisinde yapılarda güçlendirme yapılarak sağlıklı bir şekilde oturulacağını ispat etmesi isteniyor. Bununla ilgili bakanlığın da talebi doğrultusunda yazı gönderildi. Bu yapılar içerisinde bazıları kentsel dönüşüme girdiler. Bazıları güçlendirme için çalışma yapıyorlar. Bazıları da nasıl yaparız diye düşünüyor. Biliyorsunuz ülkemiz ekonomik krizde dolayısıyla yapmak içinde bazı zorluklar var. Hükümetimizin de bizlerin de destek olmak için yaptığı bazı çalışmalar var. Bu çalışmalar doğrultusunda dönüşüm, yenilenme, güçlendirme için vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Güvenli evlerde yaşamamız lazım. Avcılar'ın da depremden etkilenmesi bekleniyor. Çünkü uzmanlar açık ve net bir şekilde 7.2'nin üzerinde bir deprem kuvvetle muhtemel ve zaman yaklaştı diyorlar. Dolayısıyla bizi o depremden korumayacak nitelikteki yapıların mutlaka yenilenmesi gerekir. Biz de bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Avcılarlılar binalarını yenilemek için adeta bir seferberliğe girdi. Bu seferberlik yaşam kurtarma seferberliği" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Avcılar'da orta hasarlı 351 bina için tahliye kararı - Son Dakika

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