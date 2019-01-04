Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Ortaokul Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga

Avcılar'da Ortaokul Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga

2 saat önce

Avcılar'daki bir ortaokulda çıkan kavgada, bir öğrenci göğsünden bıçakla yaralandı.

Avcılar'daki bir ortaokulda çıkan kavgada, bir öğrenci göğsünden bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 7. sınıf öğrencileri M.D. (14) ile M.İ. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrencilerden M.D, göğsünden bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli M.İ'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:25 Kaynak: AA

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Güncel
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