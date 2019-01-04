Avcılar'da Ortaokul Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga
2 saat önce
Avcılar'daki bir ortaokulda çıkan kavgada, bir öğrenci göğsünden bıçakla yaralandı.
Avcılar
'daki bir ortaokulda çıkan kavgada, bir öğrenci göğsünden bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi
'ndeki bir ortaokulda 7. sınıf öğrencileri M.D. (14) ile M.İ. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrencilerden M.D, göğsünden bıçakla yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli M.İ'yi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:25 Kaynak: AA
Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı
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