İstanbul'da bir otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti - Son Dakika

İstanbul'da bir otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 23.08.2023 13:49

Avcılar'da bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda Doktor İbrahim Karahan hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Avcılar'da bir otelde silahlı saldırıya uğrayan Doktor İbrahim Karahan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı.

TARTIŞMA SIRASINDA DOKTORA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kıtay silahla Karahana'a ateş etti. Ardından Kıtay yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da bir otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti! 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

İstanbul'da bir otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti! 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı

"BAĞIRMA SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIK"

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, "Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

İbrahim Karahan, Ali Asker, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bir otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti - Son Dakika
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