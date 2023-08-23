AVCILAR'da Otelde Silahlı Saldırı: Doktor Hayatını Kaybetti - Son Dakika

AVCILAR'da Otelde Silahlı Saldırı: Doktor Hayatını Kaybetti

AVCILAR\'da Otelde Silahlı Saldırı: Doktor Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 23.08.2023 14:51

AVCILAR'da bir otelde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda Doktor İbrahim Karahan hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olarak biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Dılnoza Bayramova, Karahan ile birlikte olmak için anlaştıklarını ancak yaşanan bir anlaşmazlık sonucunda tartışma çıktığını ve durumu erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a mesaj atarak anlattığını söyledi. Kıtay ise bacağına ateş etmek istediğini ve yanlışlıkla Karahan'ın karnından vurduğunu ifade etti. Saldırganlar, cinayetten sonra otelden kaçarken güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da otelde silahlı saldırıya uğrayan Doktor İbrahim Karahan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili biri kadın 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a durumu mesaj atarak anlattığını söyledi. Kıtay ise ifadesinde, bacağına ateş etmek istediğini ve yanlışlıkla karnından vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelilerin cinayetten sonra otelden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Otelde öldürülen doktor fuhuş pazarlığına kurban gitmiş! 100 lira için vurmuşlar

"YUKARIDA KADINI DÖVÜYORLAR"

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan'ın tartıştığı Dılnoza Bayramova, erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a durumu mesaj atarak anlattı. Otele gelen Kıtay görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar' diyerek, görevlilerle birlikte yukarı çıktı.

Otelde öldürülen doktor fuhuş pazarlığına kurban gitmiş! 100 lira için vurmuşlar

KAPIYI AÇAN DOKTORA ATEŞ ETTİ

Kıtay, kapıyı açan Karahan'a silahla ateş açtı. Ardından Kıtay, Bayramova ile birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi. Şüphelilerin cinayetten sonra otelden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Otelde öldürülen doktor fuhuş pazarlığına kurban gitmiş! 100 lira için vurmuşlar

100 LİRA İÇİN TARTIŞTILAR

Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve Karahan'ın parayı aldıktan sonra kendisi darbedip kovduğunu ve bu durumu erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a mesaj atarak anlattığını söyledi.

"YANLIŞLIKLA KARNINDAN VURDUM"

Kıtay ise ifadesinde, görevlilere "Yukarıda kadını dövüyorlar, gelin birlikte bakalım" diyerek görevlilerle odaya çıktığını ve kapıyı açan Karahan'ın bacağına ateş etmek istediğini, yanlışlıkla karnından vurduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İbrahim Karahan, Ali Asker, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AVCILAR'da Otelde Silahlı Saldırı: Doktor Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'da Otelde Silahlı Saldırı: Doktor Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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