Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

Avcılar'da Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

50 dakika önce

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHAAvcılar'da Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Avcılar'da Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler, System.String[]
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Avcılar'da Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş yapan ailelere destek veren Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olan  Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Artık yalnız değilsiniz" dedi.

Avcılar Engellilere Hizmet Derneği (AVENDER) tarafından Marmara Caddesi'nden Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı'na kadar organize edilen yürülüşe katılan otizmli çocuklar ve gençler ile yakınları, attıkları 'Beni olduğum gibi sev', 'Farkımı fark et', 'Otizmi fark et' gibi sloganlarla dikkat çekmeye çalıştı.

Ellerinde hastalığı simgeleyen mavi renkli balonlar bulunan grup adına konuşan AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, 2 Nisan'daki Otizm Farkındalık Gününün Kandile denk gelmesi ve daha fazla kişiye ulaşmak için yürüyüşü bugün yaptıklarını söyledi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de, otizmin Türkiye ve dünyada arttığını, tek ilacının eğitim olduğunu söyledi. Hançerli, otizmli çocuklara haftada 35, Türkiye'de ise 40'ar dakikalık 2 ders eğitim verildiğini belirterek, bu eğitimin arttırılması gerektiğini söyledi. Hançerli, "Artık yalnız değilsiniz. Sizin gibi sıkıntıları, dertleri yaşayan bir kardeşiniz belediyede var. Gücümüz yettiğince sıkıntıların üstesinden geleceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten görüntüler

-Yürüyüşe katılanlar slogan atarken

-Avcılar Belediye Başkanı ve AVENDER Başkanının konuşması

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:00 Kaynak: DHA

Türkiye, Avcılar, Güncel
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