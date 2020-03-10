AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCE DAYAK ATAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCE DAYAK ATAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCE DAYAK ATAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

6 saat önce

AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCE DAYAK ATAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, System.String[]

AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da bir kişi, kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp etmişti. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli O. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli O.M. hakkında bugün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. O.M. yakalanarak, gözaltına alındı. O.M.'nin karakolda ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan O.M. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:59 Kaynak: DHA
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