Son Dakika › Güncel › Avcılar'da otizmli gence dayak atan şüpheli tekrar gözaltına alındı - Son Dakika
Avcılar'da otizmli gence dayak atan şüpheli tekrar gözaltına alındı
6 saat önce
AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar'da bir kişi, kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp etmişti. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli O. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli O.M. hakkında bugün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. O.M. yakalanarak, gözaltına alındı. O.M.'nin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
Son Dakika Koronavirüs salgını sırasında cinsel ilişkiye girmek güvenli mi? Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi