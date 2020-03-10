Avcılar'da otizmli gence dayak atan şüpheli tekrar gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da otizmli gence dayak atan şüpheli tekrar gözaltına alındı - Son Dakika

Avcılar'da otizmli gence dayak atan şüpheli tekrar gözaltına alındı

6 saat önce

AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Avcılar'da otizmli gence dayak atan şüpheli tekrar gözaltına alındı, System.String[]

AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da bir kişi, kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp etmişti. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli O. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli O.M. hakkında bugün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. O.M. yakalanarak, gözaltına alındı. O.M.'nin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.


Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
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