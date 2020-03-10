Avcılar'da otizmli genci döven zanlı yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da otizmli genci döven zanlı yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

Avcılar'da otizmli genci döven zanlı yeniden gözaltına alındı

6 saat önce

Avcılar'da otizmli genci sokak ortasında tekme tokat döven zanlı, savcılığın talebiyle tekrar gözaltına alındı.

Avcılar'da otizmli genci döven zanlı yeniden gözaltına alındı, System.String[]

Avcılar'da otizmli genci sokak ortasında tekme tokat döven zanlı, savcılığın talebiyle tekrar gözaltına alındı. Emniyette ifade veren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da otizmli 18 yaşındaki yüzde 76 engelli Taha Alper Behrem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dayak yemişti. Behrem'in gözleri darp nedeniyle şişerken ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Olayı soruşturan savcılık, otizmli genci darp eden O.M. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.M., polis merkezinde ifade verdi. O.M. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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