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Avcılar'da "oto fareleri" nefes kesen kovalamaca ile yakalandı

50 dakika önce

Aralarında Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt ve Küçükçekmece'nin bulunduğu birçok ilçede oto hırsızlığı başta olmak üzere çok sayıda suça karışan 1'i kadın 4 kişi, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati ile nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı.

Avcılar'da
Aralarında Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt ve Küçükçekmece'nin bulunduğu birçok ilçede oto hırsızlığı başta olmak üzere çok sayıda suça karışan 1'i kadın 4 kişi, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati ile nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı.

Avcılar'da önceki gün sabaha karşı 04.00 sıralarında Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen bir araç durdurulmak istendi. Ekiplerin uyarısına rağmen şüpheli şahıslar kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan Ferhat G., Sercan Ç. ve Erdal Ç.'in emniyette yapılan sorgularında farklı tarihlerde Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Avcılar'da oto hırsızlığı suçlarına karıştığı tespit edildi. Ayrıca araçta yapılan aramalarda ise iki farklı araca ait çalıntı plaka ve 3 farklı araç beyni bulundu. 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Ferhat G.'nin aralarında bulunduğu konuyla ilgili 1'i kadın olmak üzere 4 şüpheli Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadelerinin ardından emniyete sevk edildi.

Oto hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan şüphelilerin Avcılar'da gerçekleştirdiği oto hırsızlık anlarından birisi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin araca yaklaşıp çalıp kaçmaları görülüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:29 Kaynak: İHA
Zeytinburnu, Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, 3. Sayfa
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