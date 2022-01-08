Avcılar'da oto tamirhanesindeki tableti çaldı - Son Dakika

AVCILAR'da bir oto tamircisine gelen şüpheli, tezgah üzerindeki tableti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar'da bulunan sanayi sitesindeki oto tamircisinde yaşandı. Bir kişi müşteri gibi geldiği tamircinin içinde gezmeye başladı. Ellerini yıkayıp, su şüpheli, dükkandakilerin araçları tamir ettiği anlardan faydalanarak, tezgahın üzerindeki araç arıza tespiti gibi işlerde kullanılan tableti pantolonuna sokup, çaldı. Şüpheli daha sonra dükkandan ayrıldı. İşyeri çalışanları tableti bulamayınca güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Olayın hırsızlık olduğunu fark etti. İş yeri sahiplerinin ise henüz polise gidip, şikayetçi olmadığı öğrenildi. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.