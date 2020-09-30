Avcılar'da otomobil alev alev yandı - Son Dakika

AVCILAR'da hareket halindeki bir otomobil, çıkan dumanların ardından yanmaya başladı. Sürücü aracı durdururken, otomobil kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece Tahtakale Mahallesi Ispartakule Mevkii'ndeki meydana geldi. Aracından dumanlar çıktığını fark eden sürücü hemen otomobilini park etti. Birkaç dakika sonra otomobil alev alarak yanmaya başladı. Polis, itfaiye ve 112 Acil Servis'e bilgi verildi. Kısa sürede gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar çevredekiler tarafından telefon kameraları ile görüntülendi.