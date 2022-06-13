AVCILAR'DA OTOMOBİL BAHÇEYE GİRDİ - Son Dakika
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AVCILAR'DA OTOMOBİL BAHÇEYE GİRDİ

13.06.2022 09:15
AVCILAR'DA OTOMOBİL BAHÇEYE GİRDİ

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine girdi.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Firuzköy Mahallesi'nde otomobilin sürücüsü, Pehlivan Caddesi'ne çıkan virajı dönerken direksiyon kontrolünü kaybederek bir evin bahçesine düştü. Yaklaşık 1 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan sürücü ve eşi kazayı yara almadan atlattı. Evin sahibi Gökay Arıcı, büyük bir gürültü duyduklarını, bahçedeki ağaç ve bankın, otomobilin duvarı delip içeri girmesini önlediğini söyledi.

Babası Ahmet Arıcı ise, "Torunumla birlikte 5 dakika önce bahçedeydik. Buradaki çiçek ve ağaçlarla ilgileniyorduk, Allah korudu. Televizyon izlemek için içeri girmiştik, büyük ses duyduk. Kimsenin yara almaması sevindirici" dedi. Otomobil vinç ve çekiciyle bahçeden çıkarıldı. Otomobilin sürücüsü evde oluşan hasarı karşılayacağını bildirdi.

Görüntü dökümü: ------------------------(Güvenlik kamerası)-Otomobilin caddeye çıkarken virajdaki görüntüsü -Otomobilin bahçeye düşerken görüntüsü(Aktüel)-Otomobilin bahçe içerisindeki görüntüsü-Polis ekipleri ve çevredeki kalabalığın görüntüsü --Gökay Arıcı ve babası Ahmet Arıcı ile röportajlar

-Aracın vinç ile kaldırılırken ve yola indirilirken görüntüsü


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Kaynak: DHA

Ahmet Arıcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA OTOMOBİL BAHÇEYE GİRDİ - Son Dakika

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