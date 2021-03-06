Son dakika haberleri... AVCILAR'DA OTOMOBİL ÇOCUĞA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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AVCILAR'DA OTOMOBİL ÇOCUĞA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da otomobilin çarptığı çocuk kolundan hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, 3 Mart Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir anda yola fırlayan erkek çocuğuna sokakta seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolun kenarına savrulan çocuk, kolundan hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.