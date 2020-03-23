Avcılar'da otomobil ile panelvan araç çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da otomobil ile panelvan araç çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

Avcılar'da otomobil ile panelvan araç çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

6 saat önce

Avcılar D-100 Karayolunda otomobille panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Avcılar D-100 Karayolunda otomobille panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sularında Avcılar Denizköşkler Mahallesi D-100 Karayolu yanyol Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 NH 6455 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, aynı yöne seyir halinde olan 34 TC 822 plakalı panelvan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç yan döndü. Kazada, otomobilde 1 kişi, panelvan araçta ise 3 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, panelvan araçta sıkışan yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralanan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla bir süre aksayan trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Medeni Topaloğlu-Vedat Bayraktar/İHA)

Avcılar'da otomobil ile panelvan araç çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor         
09:48
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi         
00:30
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi         
23:00
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu         
22:58
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek         
17:56
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 15:13:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da otomobil ile panelvan araç çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]