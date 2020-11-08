Avcılar'da otomobil köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Avcılar'da otomobil köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

08.11.2020 07:54

Avcılar'da otomobil köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı Avcılar D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobili köprüden alt yola uçtu.

Avcılar'da otomobil köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

İSTANBUL - Avcılar D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobili köprüden alt yola uçtu. Kazada araç hurdaya dönerken 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Ambarlı girişindeki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı istikametine seyir halinde olan 59 NC 402 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle refüjde bir süre ilerledikten sonra demir parmaklıkları parçalayarak köprünün altındaki yola uçtu. Takla atarak duran otomobildeki Ege Kalfa, İsa Gümüş ve Oğuzhan Topal yaralandı.

Bir kişi araçta sıkışarak ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendi imkanlarıyla çıkan Ege Kalfa ve İsa Gümüş'ü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araçta sıkışan Oğuzhan Topal ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, bir süre aksayan trafik temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Avcılar'da otomobil köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Avcılar'da otomobil köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Avcılar'da otomobil köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Avcılar'da otomobil köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

D-100 Karayolu, Otomobil, Avcılar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da otomobil köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


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