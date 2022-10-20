Avcılar'da otomobil minibüse çarparak ters döndü, 1 kişi yaralandı

Avcılar'da otomobilin minibüse çarparak ters döndüğü trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Beylikdüzü istikametine giden Fırat Y. yönetimindeki 34 JM 2072 plakalı otomobil, Gümüşpala Sapağı'nda kontrolden çıkarak önde ilerleyen Soner Ö'nün kullandığı 34 CIH 684 plakalı panelvan minibüse çarptı.
Daha sonra savrulan otomobil, bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve annesi Kadriye Y, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralı Kadriye Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılma çalışmaları sürerken, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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