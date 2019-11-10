Son Dakika Haberleri: AVCILAR'DA OTOMOBİL RESTORAN BAHÇESİNE UÇTU: 1'İ AĞIR 2 YARALI
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA OTOMOBİL RESTORAN BAHÇESİNE UÇTU: 1'İ AĞIR 2 YARALI

AVCILAR'DA OTOMOBİL RESTORAN BAHÇESİNE UÇTU: 1'İ AĞIR 2 YARALI

6 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/DHAAvcılar, D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolu ayıran beton bariyere çarparak taklalar atıp bir restoranın bahçesine uçtu.

AVCILAR'DA OTOMOBİL RESTORAN BAHÇESİNE UÇTU: 1'İ AĞIR 2 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL/DHA

Avcılar, D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolu ayıran beton bariyere çarparak taklalar atıp bir restoranın bahçesine uçtu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yanındaki kişi ağır yaralandı.

Kaza, Avcılar, D-100 Karayolu Ambarlı kavşağı Edirne istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 34 VM 409 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp yolu ayıran beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarında bulunan bir restoranın bahçesine uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, yanında bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Restoranın güvenlik kulübesi ve merdivenleri parçalandı. O anda kulübede olmayarak kazadan kurtulan güvenlik görevlisi durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri, önlem alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Kazanın meydana geldiği yer

Kazaya karışan aracın görüntüsü

Polisten görüntü

Restoranın bahçesinden görüntü

Parçalanan kulübeden görüntü

Güvenlik görevlisi ile röp

Aracın kaldırılması

Genel ve detaylar


D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:31 Kaynak: DHA
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