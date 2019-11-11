Son Dakika Haberleri: Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine böyle daldı
Son Dakika Güncel Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine böyle daldı

Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine böyle daldı

7 saat önce

Avcılar D-100 Kara yolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi.

Avcılar D-100 Kara yolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar D-100 Kara yolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Kavşağı yan yoldan Büyükçekmece istikametine giden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi. Otomobilin güvenlik kulübesine çarparak durabildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin restoranda girme anı ve çevrede bulunan vatandaşların panik içindeki halleri görülüyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine böyle daldı

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
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