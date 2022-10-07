AVCILAR'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANIP DUVARA ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika
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AVCILAR'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANIP DUVARA ÇARPTI 2 YARALI

07.10.2022 09:23

100 yan yolda ilerlerken önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kıran sürücünün kullandığı otomobil, şarampole yuvarlanarak duvara çarptı.

AVCILAR D-100 yan yolda ilerlerken önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kıran sürücünün kullandığı otomobil, şarampole yuvarlanarak duvara çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 yan yolda ilerleyen otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçerken önüne çıkan yayayı görünce paniğe kapılıp direksiyonu aniden kırdı. Otomobil, yoldan çıkıp yön tabelasını devirdikten sonra kavşaktaki şarampole yuvarlanarak duvara çarptı. Büyük gürültü üzerine çevredekiler yardıma koştu. Otomobilin çarptığı kız öğrenci ile sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kontrol amacıyla hemen yakındaki hastaneye götürüldü. Otomobilin çalıştıkları oto tamir atölyesi duvarına çarpması ile çok büyük bir gürültü duyduklarını belirten Yusuf Bahar, Hemen dışarı fırladık. Sürücü ve kız çocuğu hafif yaralıydı. Hemen yakındaki hastaneden getirilen sedyelerle oraya götürüldüler. Allah'tan kaza ucuz atlatıldı dedi.

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İSTANBUL-AVCILAR'DA HIRSIZ ÇEKÇEK ARABAYLA HIRSIZLIK KAMERADA İSTANBUL-AVCILAR'DA HIRSIZ ÇEKÇEK ARABAYLA HIRSIZLIK KAMERADA
Kaynak: DHA

Gümüşpala, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANIP DUVARA ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANIP DUVARA ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika
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