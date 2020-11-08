Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı

08.11.2020 07:57
Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı, System.String[]

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobil, D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten aşağıya uçtu.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobil, D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten aşağıya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Avcılar Haramidere D-100 Karayolu üzerinde 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 59 NC 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak Haramidere'de D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten alt yola uçtu. Kazada Ege Kalfa, İsa Gümüş ve Oğuzhan Topal yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken itfaiye ekipleri yolu temizledi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul
Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı
Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı
Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı
Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı

D-100 Karayolu, Otomobil, Avcılar, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı - Son Dakika


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