Son Dakika Haberleri: AVCILAR'DA OTOMOBİLDE SİLAHLA OYNARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA OTOMOBİLDE SİLAHLA OYNARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

AVCILAR'DA OTOMOBİLDE SİLAHLA OYNARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

7 saat önce

AVCILAR'da otomobilin içinde tabancasıyla oynayan Emre K.(23), silahın ateş alması sonucu ön koltukta oturan arkadaşını vurarak öldürdü.

AVCILAR'DA OTOMOBİLDE SİLAHLA OYNARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, System.String[]
AVCILAR'da otomobilin içinde tabancasıyla oynayan Emre K.(23), silahın ateş alması sonucu ön koltukta oturan arkadaşını vurarak öldürdü. Otomobilde bulunan arkadaşlarıyla birlikte yanlışlıkla vurduğu Mehmet Hasanoğlunu hastaneye bırakan şüpheli önce olay yerinden kaçtı, bir gün sonra polise teslim oldu.

Avcılar, Firüzkoy, Yeşilkent Mahallesi'nde geçen çarşamba saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişti; Birlikte otomobille dolaşmaya çıkan Mehmet Hasanoğlu, Emre K. ve Ertuğrul Ş. bir süre dolaştı. Araç hareket halindeyken otomobilin arka koltuğunda oturan Emre K., belindeki tabancayı çıkarak oynamaya başladı. Bu sırada silah bir anda ateş alırken, namludan çıkan mermi otomobilin sağ ön koltuğunda oturan Mehmet Hasanoğlu'na saplandı. Ağır yaralanan Mehmet Hasanoğlu  arkadaşları tarafından yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet Hasanoğlu hastanede hayatını kaybederken, Emre K. ve yanında bulunan arkadaşları hastaneden kaçtı.

TESLİM OLDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatılırken, polis kaçan kişileri yakalamak için harekete geçti. Polis operasyonları sürerken, olaydan bir gün sonra Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğine gelen Emre K. ile olay sırasında aynı otomobilde bulunan Ertuğrul Ş.(24) polise teslim oldu. Poliste ifade veren  Emre K.  olayın yanlışlıkla meydana geldiğini birlikte dolaştıkları arkadaşı Mehmet Hasanoğlu ile aralarında hiç bir olumsuz şey olmadığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan Emre K. ile  Ertuğrul Ş. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:02 Kaynak: DHA
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