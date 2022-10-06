Son dakika haberleri! AVCILAR'DA OTOMOBİLDEKİ YANGIN BETON MİKSERİNDEN SU SIKILARAK SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! AVCILAR'DA OTOMOBİLDEKİ YANGIN BETON MİKSERİNDEN SU SIKILARAK SÖNDÜRÜLDÜ

06.10.2022 09:37

Son dakika haber... AVCILAR'da park halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

AVCILAR'da park halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Çevredekilerin camı kırarak kaputunu açtığı otomobildeki yangın, beton mikserinden su sıkılarak söndürüldü.

Alper Tunca Denizköşkler Caddesi Akkoyun Sokak'ta park halindeki 34 MAS 88 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çevredekiler levye ile camı kırıp kaputu açtıktan sonra yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Bu çabanın yetersiz kalması üzerine hemen yakındaki inşaata beton dökmek için getirilen mikserden su sıkılarak yangın söndürüldü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmayı yaptı. Yanan otomobilin sahibi Alper Tunca, Kahvedeydim, kimse haber vermedi. Zamanında müdahale edilse bu kadar yanmazdı. Nazar ettiler dedi.

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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! AVCILAR'DA OTOMOBİLDEKİ YANGIN BETON MİKSERİNDEN SU SIKILARAK SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! AVCILAR'DA OTOMOBİLDEKİ YANGIN BETON MİKSERİNDEN SU SIKILARAK SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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