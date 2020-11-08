Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı - Son Dakika

Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı

08.11.2020 11:14
Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı, System.String[]

AVCILAR'da esnafın bakıp beslediği bir kediye otomobil çarptı.

AVCILAR'da esnafın bakıp beslediği bir kediye otomobil çarptı. Esnaf Emrah Elmastaş, hayata döndürmek için kediye kalp masajı yaptı ancak başarılı olamadı.

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden bir otomobil sokakta esnaf tarafından bakılan kediye çarpıp kaçtı. Yaralı kediyi gören berber Emrah Elmastaş, hayata döndürmek için ona dakikalarca kalp masajı yaptı. Yaralı kedi Elmastaş'ın müdahalesine rağmen öldü. Öte yandan, 3 hafta önce de başka bir otomobilin yine çevre esnafının beslediği bir kediye çarpıp kaçtığı, kedinin bacaklarının kırıldığı öğrenildi.

"KEDİYE VURDU VE HİÇ ARKASINA BAKMADAN ÇEKİP GİTTİ"

Otomobil sürücüsünün kediye vurup daha sonra da hiç arkasına bakmadan çekip gittiğini söyleyen Elmastaş, "Olay 2 hafta önce oldu. Bir şoför arkadaşımız, kediye vurdu ve hiç arkasına bakmadan çekip gitti. Ben kedinin geri dönmesi için kalp masajı yaptım ama vefat etti. Ondan 1 hafta önce de yine başka bir şoför arkadaşımız, bir kediye vurup tekrar kaçtı. Ön ve arka bacakları kırıldı kedinin. Habipler Hayvan Barınağı'na bizzat gidip kendim teslim ettim. Ben kendim özel aracımla götürdüm. Ben şahsım ve mahallemiz adına buraya bir hayvan barınağı istiyorum. Türkiye'nin en büyük mahallesi ama bir hayvan barınağı yok" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN BİR KEDİMİZ, BİR KÖPEĞİMİZ ÖLÜYOR"

Sokakta sorumsuz sürücüler yüzünden her gün bir kedi ve köpeklerinin öldüğünü söyleyen duyarlı vatandaş, "Bana bilgi verildi. Avcılar Hayvan Barınağı'nda tedavisi devam ediyormuş. Kalp masajı yaptığım kediyi kurtaramadık, öldü. Bu bir ilk ve son değildi. Burada hemen hemen her gün bir kedimiz, bir köpeğimiz ölüyor. Bunun sebebi de hayvan barınağı olmadığı için. Tüm yetkililerimizden mahallemize bir hayvan barınağı istiyoruz" şeklinde konuştu.


Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı
Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı
Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı
Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı
Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı
Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı
Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı

Otomobil, Avcılar, Kalp, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Seçim sonuçlarını protesto eden silahlı Trump destekçileri sokağa indi Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var
Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı         
11:10
Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek? Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek?         
10:07
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor         
10:04
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 11:25:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei