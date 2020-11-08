Avcılar'da otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı - Son Dakika

AVCILAR'da esnafın bakıp beslediği bir kediye otomobil çarptı. Esnaf Emrah Elmastaş, hayata döndürmek için kediye kalp masajı yaptı ancak başarılı olamadı.

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden bir otomobil sokakta esnaf tarafından bakılan kediye çarpıp kaçtı. Yaralı kediyi gören berber Emrah Elmastaş, hayata döndürmek için ona dakikalarca kalp masajı yaptı. Yaralı kedi Elmastaş'ın müdahalesine rağmen öldü. Öte yandan, 3 hafta önce de başka bir otomobilin yine çevre esnafının beslediği bir kediye çarpıp kaçtığı, kedinin bacaklarının kırıldığı öğrenildi.

"KEDİYE VURDU VE HİÇ ARKASINA BAKMADAN ÇEKİP GİTTİ"

Otomobil sürücüsünün kediye vurup daha sonra da hiç arkasına bakmadan çekip gittiğini söyleyen Elmastaş, "Olay 2 hafta önce oldu. Bir şoför arkadaşımız, kediye vurdu ve hiç arkasına bakmadan çekip gitti. Ben kedinin geri dönmesi için kalp masajı yaptım ama vefat etti. Ondan 1 hafta önce de yine başka bir şoför arkadaşımız, bir kediye vurup tekrar kaçtı. Ön ve arka bacakları kırıldı kedinin. Habipler Hayvan Barınağı'na bizzat gidip kendim teslim ettim. Ben kendim özel aracımla götürdüm. Ben şahsım ve mahallemiz adına buraya bir hayvan barınağı istiyorum. Türkiye 'nin en büyük mahallesi ama bir hayvan barınağı yok" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN BİR KEDİMİZ, BİR KÖPEĞİMİZ ÖLÜYOR"

Sokakta sorumsuz sürücüler yüzünden her gün bir kedi ve köpeklerinin öldüğünü söyleyen duyarlı vatandaş, "Bana bilgi verildi. Avcılar Hayvan Barınağı'nda tedavisi devam ediyormuş. Kalp masajı yaptığım kediyi kurtaramadık, öldü. Bu bir ilk ve son değildi. Burada hemen hemen her gün bir kedimiz, bir köpeğimiz ölüyor. Bunun sebebi de hayvan barınağı olmadığı için. Tüm yetkililerimizden mahallemize bir hayvan barınağı istiyoruz" şeklinde konuştu.