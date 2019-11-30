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AVCILAR'DA OTOMOBİLİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

6 saat önce

AVCILAR'da hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.

AVCILAR'DA OTOMOBİLİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ, System.String[]
AVCILAR'da  hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.

Olay, dün Denizköşkler Mahallesi, Tekin Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın üzerine iğde ağacı devrildi. Bunun üzenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibine haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler devrilen ağacın büyük dallarını motorlu testere ile kesti. Dal ve parçalar otomobilin üzerinden kaldırıldı. Sokak sakinleri, bölgede yaşlı ve tehlike yaratan birkaç ağaç daha olduğunu belirtirken bunların da budanmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağaç ve altındaki araçtan görüntüler

- İtfaiye erleri testere ile ağaç dallarını keserken

-İtfaiye erleri ve ağaç kesme çalışmalarından görüntüler

-Sokak sakinlerinden bir kadın ile röportaj

-Merakla çalışmaları izleyen bir sokak sakini

-Kesilek dallar ve ağacın dövdesi

-Hafif ticari araç ağacın altından çıkarılırkenGenel ve detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:29 Kaynak: DHA
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