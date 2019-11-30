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Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

6 saat önce

AVCILAR'da hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.

AVCILAR'da hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.

Olay, dün Denizköşkler Mahallesi, Tekin Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın üzerine iğde ağacı devrildi. Bunun üzenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibine haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler devrilen ağacın büyük dallarını motorlu testere ile kesti. Dal ve parçalar otomobilin üzerinden kaldırıldı. Sokak sakinleri, bölgede yaşlı ve tehlike yaratan birkaç ağaç daha olduğunu belirtirken bunların da budanmasını istedi.

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:52 Kaynak: DHA
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