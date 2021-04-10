Avcılar'da otomobilinde oturan kişiyi vuran saldırganlar belirlendi - Son Dakika

Veysel TİMDU/ Avcılar'da sokakta çıkan silahlı kavga sırasında otomobilinde oturan Sefa Kenan Kılıç, merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı çatışmaya karışan 2 kişinin kimliğini belirledi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Sefa Kenan Kılıç'a isabet eden merminin Batuhan B.'nin silahından çıktığını tespit etti. Polis kimlikleri tespit edilen Batuhan B. ve babası Mehmet B. ile silahlı çatışmaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. 16 AGR 096 plakalı otomobilin içinde oturan Sefa Kenan Kılıç başından vurularak ağır yaralandı. Kılıç, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Avcılar Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri civarında güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yaptıkları incelemede otomobille olay yerine gelen otomobildeki kişilerin bir kişiye ateş ettikten sonra durmayarak yollarına devam ettiğini, ateş açılan kişinin ise Sefa Kenan Kılıç'ın da bulunduğu otomobil istikametine kaçan saldırganların bulunduğu otomobilin peşinden 4 el ateş ettiğini tespit etti.

PLAKADAN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Saldırıya uğrayan kişinin olaydan hemen sonra bindiği aracın plakasından adresini tespit eden polis, bu kişinin 28 yaşındaki Batuhan B., olduğunu belirledi. Polis, Batuhan B. ve olaydan sonra kaçtığı otomobili de babası Mehmet B'nin kullandığını tespit etti. Polis, Batuhan B. ve babası Mehmet B. ile kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.