Avcılar'da otomobille servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da otomobille servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı

10.04.2022 16:41

Avcılar'da otomobille servis minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da otomobille servis minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde 06 MFF 43 plakalı otomobille Erol A'nın kullandığı 34 LLC 166 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Minibüsteki yaralının kendi imkanlarıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Avcılar'da otomobille servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Avcılar'da otomobille servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Avcılar'da otomobille servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Avcılar'da otomobille servis minibüsü çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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