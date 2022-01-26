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Avcılar'da otomobillere dadanan hırsız kamerada - Son Dakika

Avcılar'da otomobillere dadanan hırsız kamerada

26.01.2022 12:35
Avcılar'da otomobillere dadanan hırsız kamerada

AVCILAR'da çeşitli tarihlerde 7 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

AVCILAR'da çeşitli tarihlerde 7 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı. Şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik kameraları ile görüntülendi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ve 18 Ocak tarihleri arasında Yeşilkent Mahallesi'nde 7 ayrı otomobilden yapılan hırsızlıklarla ilgili olarak çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarından elde edilen kayıtlar incelemeye alındı. Şüphelinin kaçış yönündeki güvenlik kamera kayıtları da tek tek toplanarak değerlendirildi. Görüntülerde bir şüphelinin araç camlarını kırarak içeri girdiği ve araçların müzik sistemlerini tornavida ile söktüğü belirlendi. Araçlardaki değerli eşyaları da alıp götüren şüphelinin eşkali ve kimliği belirlendi. Yine Yeşilkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanan E.C. isimli şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.


Avcılar'da otomobillere dadanan hırsız kamerada
Avcılar'da otomobillere dadanan hırsız kamerada
Avcılar'da otomobillere dadanan hırsız kamerada
Avcılar'da otomobillere dadanan hırsız kamerada
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Yeşilkent Mahallesi, Hırsızlık, Tragger, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da otomobillere dadanan hırsız kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da otomobillere dadanan hırsız kamerada - Son Dakika
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