Avcılar'da otomobillere dadanan hırsız kamerada - Son Dakika

AVCILAR'da çeşitli tarihlerde 7 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı. Şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik kameraları ile görüntülendi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ve 18 Ocak tarihleri arasında Yeşilkent Mahallesi'nde 7 ayrı otomobilden yapılan hırsızlıklarla ilgili olarak çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarından elde edilen kayıtlar incelemeye alındı. Şüphelinin kaçış yönündeki güvenlik kamera kayıtları da tek tek toplanarak değerlendirildi. Görüntülerde bir şüphelinin araç camlarını kırarak içeri girdiği ve araçların müzik sistemlerini tornavida ile söktüğü belirlendi. Araçlardaki değerli eşyaları da alıp götüren şüphelinin eşkali ve kimliği belirlendi. Yine Yeşilkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanan E.C. isimli şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.