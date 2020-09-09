AVCILAR'DA OTOMOBİLLERİN MOTORUNA GİREN YAVRU KEDİLERİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

AVCILAR'da aynı gece iki aracın motor bölümlerine girerek çıkamayan yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Petrol Ofisi Caddesi'nde park edilen ve kısa süre sonra sürücüsü tarafından hareket ettirilen bir otomobil kırmızı ışıkta durunca sürücü ve yoldan geçenler ön taraftaki motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Sürücü bunun üzerine park ederek aracın motor bölümünde sıkışan yavru kediyi çıkarmaya çalıştı. Bu çaba sonuç vermeyince itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede gelen görevliler kedinin yerini el fenerleri ve cep telefonlarının ışıkları belirleyerek yerinden çıkarmaya çalıştı. Kedinin bulunduğu bölgeye hava sıkan, lastik bölümünden çeşitli aletlerle yavru kediyi çıkarmak için 20 dakika uğraşan itfaiye erlerinin çabası sonuç verdi. Kedi, aracın altından çıktı ve aracın arka tarafından koşarak uzaklaştı.

1 SAAT SONRA İKİNCİ İHBAR

Ekipler merkeze dönerken yaklaşık 1 saat sonra bu kez Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nden de benzer ihbar geldi. Bir başka otomobilin motoruna girerek çıkamayan kedi için gelen itfaiye ekibi yavru kediyi severek sakinleştirirken kısa sürede çıkararak su ve yiyecek verdi.