AVCILAR'DA 'ÖZEL GÜVENLİK' MONTLU HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

AVCILAR'da bir işyerinin kapısını zorlayarak içeri giren, üzerlerinde 'Özel Güvenlik' yazılı montlar bulunan iki şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri Başakşehir'de yakalandı.

Avcılar'da gündüz saatlerinde bir işyerinin PVC kapısını zorlayarak içeri giren iki kişi buldukları 3 dizüstü bilgisayarı 3 Haziran tarihinde çaldı. Şüphelilerin daha önce de otomobil hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen iki şüpheliden M.K. (26) dün akşam saatlerinde Başakşehir İlçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı şüphelilerin 31 Mayıs 2021 tarihinde Başakşehir Güvencintepe Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinden otomobil çaldıkları belirlendi. Yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelinin de aranmasına devam ediliyor.