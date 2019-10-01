Avcılar'da özel halk otobüsü kaza yaptı (1)
50 dakika önce
İstanbul'da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:42 Kaynak: DHA
'da Avcılar
E-5 karayolu yan yolda Cihangir
mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
- İstanbul
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