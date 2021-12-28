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AVCILAR'DA PANELVANA ÇARPAN PARA YÜKLÜ TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ - Son Dakika

AVCILAR'DA PANELVANA ÇARPAN PARA YÜKLÜ TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ

28.12.2021 16:54
AVCILAR'DA PANELVANA ÇARPAN PARA YÜKLÜ TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ

AVCILAR'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği para taşıdığı öğrenilen zırhlı ticari araç, önündeki panelvana çarparak devrildi.

AVCILAR'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği para taşıdığı öğrenilen zırhlı ticari araç, önündeki panelvana çarparak devrildi. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Paranın taşındığı 34 TF 7230 plakalı zırhlı ticari aracın sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önündeki 34 DZH 322 plakalı panelvana çarparak devrildi. Kaza sonucu zırhlı aracın sürücüsü, sıkışarak hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:  -------------------İtfaiye ekiplerinin çalışması-Polis ekiplerinin çalışması-Ambulansın olay yerinden ayrılması-Devrilen zırhlı araç-Zırhlı aracın çarptığı panelvan-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA PANELVANA ÇARPAN PARA YÜKLÜ TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ - Son Dakika
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