AVCILAR'DA PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİ ÇALDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİ ÇALDI

15.07.2022 09:44

AVCILAR'da park halindeki motosiklet, iki şüpheli tarafından kilidi kırılarak çalındı.

AVCILAR'da park halindeki motosiklet, iki şüpheli tarafından kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, motosikletin sahibi Muzaffer Doğrusöyleyen, dükkanına gelen siparişleri götüremediğini söyledi.

Gümüşpala Mahallesi Mutlu Sokak'ta Muzaffer Doğrusöyleyen'in sokağa park ettiği 34 DK 5316 plakalı motosikletinin yanına, sabah erken saatlerde motosikletli iki kişi geldi. Biri kasklı iki şüpheli, motosikletin gidon kilidini kırdı. Şüpheliler ardından da motosikleti çalarak, kaçtı. Motosikletin çalınmasının ardından, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, olay yerinde inceleme yaptı. Yeşilköy Mahallesi'nde börek dükkanı işleten Doğrusöyleyen, motosikletinin çalınması nedeniyle iş yerine gelen siparişleri götüremediğini belirterek, Son dönemde hırsızlıkların arttığını duyuyoruz. Yetkililerden bunların en kısa sürede bulunarak adalete teslim edilmelerini bekliyoruz. Zor durumda kaldık dedi.

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GAZİANTEP - Otomobil istinat duvarından park halindeki aracın üzerine düştü GAZİANTEP - Otomobil istinat duvarından park halindeki aracın üzerine düştü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİ ÇALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİ ÇALDI - Son Dakika
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