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Avcılar'da park kavgasında komşularını balta ve sopalarla darbeden 3 kardeşe 14 yıl hapis istendi - Son Dakika

Avcılar'da park kavgasında komşularını balta ve sopalarla darbeden 3 kardeşe 14 yıl hapis istendi

17.11.2021 16:42
Avcılar'da park kavgasında komşularını balta ve sopalarla darbeden 3 kardeşe 14 yıl hapis istendi

Avcılar'da araç park etme nedeniyle çıkan kavgada komşularını balta ve sopalarla darbettikleri iddia edilen 3 kardeşin yargılandığı davada savcılık, sanıkların "haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" ve "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 2 yıldan 14...

Avcılar'da araç park etme nedeniyle çıkan kavgada komşularını balta ve sopalarla darbettikleri iddia edilen 3 kardeşin yargılandığı davada savcılık, sanıkların "haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" ve "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 2 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Mevlüt Çakır da hazır bulundu.

Söz verilen müşteki Mevlüt Çakır, şikayetinin devam ettiğini ifade ederek, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tarafların arasında önceden husumet bulunduğunu ve olay tarihi olan 18 Ekim 2020'de sanıklara ait garajın önüne müştekilere ait bir aracın park etmesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü aktardı.

Kavgada sanıklardan Cemal Özçelik'in elinde balta ve sopayla olay yerine geldiği belirtilen iddianamede, sanık Cemal Özçelik'in baltanın ters tarafıyla, diğer sanıklar Murat ve Mesut Özçelik'in de sopalarla müşteki Mevlüt Çakır'a vurdukları ifade edildi.

Mütalaada, sanıklardan Cemal Özçelik'in Asiye Çakır'a da balta ile vurduğu anlatılarak, sanıkların müşteki Şerif Atakan Çakır'ı da yaraladıkları belirtildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekilere karşı silahla kasten yaralama suçunu işledikleri değerlendirilen mütalaada, sanıkların eylemlerinin "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçu kapsamında kaldığı vurgulandı.

Mütalaada, sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik'in "haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" ve "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 2 yıl 9'ar aydan 14 yıl 8'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Duruşmada söz alan sanıklardan Cemal Özçelik, hiçbir şekilde öldürme kastının olmadığını, canını kurtarmak derdinde olduğunu belirterek, "Kendimize yeni bir sayfa açmıştık. Evimizi ocağımızı terk ettik." dedi.

Sanıklardan Mesut Özçelik de böyle bir olaya istemeyerek karıştığı için pişman olduğunu, kendilerini korumak için bu olaya karıştıklarını savundu.

Sanıklardan Murat Özçelik ise bu olayın kendilerine düzenlenmiş bir komplo olduğunu iddia ederek, "Biz ocağımızı terk etmek zorunda kaldık. Kendileri ile bir husumetimiz yoktur. Beraatimizi talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanıkların avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 18 Ekim 2020'de müşteki Mevlüt Çakır'ın daha önceden aralarında husumet bulunan sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik'in garajlarının önüne aracını park etmesi nedeniyle kavga çıktığı belirtiliyor.

Sanıklardan Cemal Özçelik'in olay esnasında elindeki balta ile diğer sanıklar Murat ve Mesut Özçelik'in ise sopalarla müşteki Mevlüt Çakır'ı hayati bölgesine gelecek şekilde darbettikleri anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik'in "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Murat Özçelik, Cemal Mesut, Tragger, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar'da park kavgasında komşularını balta ve sopalarla darbeden 3 kardeşe 14 yıl hapis istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da park kavgasında komşularını balta ve sopalarla darbeden 3 kardeşe 14 yıl hapis istendi - Son Dakika
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