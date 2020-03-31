AVCILAR'DA PARKTAKİ DEZENFEKTE BİTER BİTMEZ OTURMAYA DEVAM ETTİLER - Son Dakika

AVCILAR'da koronavirüs salgınının yayılmaması amacıyla 'Evde kal' çağrıları yapılmasına rağmen bir kaç kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin dezenfekte yaptığı parkta, çalışma biter bitmez gazete kağıdıyla kuruttukları banklarda oturmaya devam ettiler.

İBB ekipleri koronavirüse karşı meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvarları dezenfekte ediyor. Avcılar, Emekliler Parkı'nda da dezenfekte çalışmaları yapıldı. Buradaki bank ve masalar etrafında oturaranlar görevlilerin ellerindeki hortumlarla bölgeyi yıkayacağını görünce kısa sürede buradan uzaklaştı. Görevliler hortumla dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak uzaklaşırken kısa süre sonra tekrar gelenler, bankları gazete kağıdıyla kurutarak oturmaya devam ettiler.