AVCILAR'DA PATLAMA KAMERADA - Son Dakika
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AVCILAR'DA PATLAMA KAMERADA

27.07.2022 09:26
AVCILAR'DA PATLAMA KAMERADA

AVCILAR'da bir halı yıkama atölyesindeki gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama kameraya yansıdı.

AVCILAR'da bir halı yıkama atölyesindeki gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama kameraya yansıdı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki bir halı yıkama atölyesinde, 23 Temmuz Cumartesi günü tüp hortumundaki sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Kahvaltı hazırlamak için set üstü ocağın ateşleme düğmesine bastığını anlatan Mahmut Bingöl, gaz sızıntısını fark etmediğini söyledi. Bingöl "Tüpü açmaya çalıştım, ocağa bağlı hortumda gaz kaçağı varmış. Her akşam dedantörü çıkarır, sabah tekrar takarız. Kullanmadan önce yine dedantörü taktım. Hortumdaki kaçaktan sızan gaz patlamaya neden oldu. Özellikle ev hanımlarını uyarmak isterim. Mutlaka her akşam başlığı çıkarmak gerekiyor. Aksi halde sızan gazla çok büyük patlama olurdu" dedi. Tüpün erken kapatılması yangını önlerken, Mahmut Bingöl'ün iki bacağında yanıklar oluştu.

Görüntü dökümü:

-----------------------(Güvenlik kamerası kaydı)-Patlama anından görüntüler(Aktüel)-Patlamada yaralanan Mahmut Bingöl ile röportaj-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA PATLAMA KAMERADA - Son Dakika

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